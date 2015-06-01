Минобороны РФ летом в 1,5 раза увеличит интенсивность боевой подготовки армии

Об этом сообщает управление пресс-службы и информации Минобороны России, передает РИА Новости.

За зимний период, который длится в ВС РФ с декабря по конец апреля, было проведено более двух тысяч учений на 130 полигонах, при этом количество двухсторонних учений выросло почти на 45%.

Летний период в ВС РФ длится с июня до конца ноября.

"Первого июня 2015 года в Вооруженных силах Российской Федерации начинается летний период обучения. Интенсивность боевой подготовки войск по сравнению с зимним периодом обучения возрастет в 1,5 раза", — говорится в сообщении.

Основной упор будет сделан на совместные и межвидовые тактические учения.

Читайте такжеКремль: вопрос о возможности вторжения России в Украину неуместен

При этом основной задачей будет подготовка органов управления и войск к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2015".

Как сообщалось, по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина в рамках подготовки к стратегическому учению "Центр-2015" проводилась внезапная проверка боевой готовности группировки авиации и войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию не проводить подобного рода военных учений, которые бы могли вызвать недопонимание среди международного сообщества, но подчеркнул, что данные учения ПВО РФ не несут угрозу членам НАТО.