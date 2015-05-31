В Испании в партии ананасов обнаружили 200 кг кокаина

Испанская полиция изъяла 200 кг кокаина, спрятанного в ананасах из Центральной Америки, сообщает 112 Украина со ссылкой на Le Figaro.

Заполненные наркотиками плоды были обнаружены в партии из десяти контейнеров.

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"Плоды найдены в контейнерах среди тысяч ананасов, в которых были выдолблены отверстия и наполненные наркотиками, покрытыми желтым воском, который имитировал цвет ананаса", - цитирует издание заявление испанского МВД.