Два винтовых самолета столкнулись на авиашоу в Италии
20:55, 31 мая 2015Мир
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Два одноместных винтовых самолета столкнулись при выполнении фигур пилотажа на авиашоу под Терамо (область Абруццо, Италия).
Никто из зрителей не пострадал / италия / boombob.ru
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA, одному пилоту удалось посадить поврежденную машину на поверхность моря и спастись.
Второй самолет рухнул в море, его пилот считается пропавшим без вести.
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Никто из зрителей не пострадал.
В этом же шоу должна была принимать участие знаменитая итальянская пилотажная группа Frecce Tricolori.
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