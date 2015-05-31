Два винтовых самолета столкнулись на авиашоу в Италии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA, одному пилоту удалось посадить поврежденную машину на поверхность моря и спастись.

Второй самолет рухнул в море, его пилот считается пропавшим без вести.

Читайте такжеВ США на глазах у зрителей авиашоу разбился самолет

Никто из зрителей не пострадал.

В этом же шоу должна была принимать участие знаменитая итальянская пилотажная группа Frecce Tricolori.