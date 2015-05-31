Два винтовых самолета столкнулись на авиашоу в Италии

20:55, 31 мая 2015
Мир
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Два одноместных винтовых самолета столкнулись при выполнении фигур пилотажа на авиашоу под Терамо (область Абруццо, Италия).

италия / boombob.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA, одному пилоту удалось посадить поврежденную машину на поверхность моря и спастись.

Второй самолет рухнул в море, его пилот считается пропавшим без вести.

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Никто из зрителей не пострадал.

В этом же шоу должна была принимать участие знаменитая итальянская пилотажная группа Frecce Tricolori.

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