США надеются, что Россия уговорит Китай вести переговоры о ядерном оружии

Вашингтон еще раз призвал Пекин сесть за стол переговоров о сокращении арсеналов.

США вновь призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам о ядерном оружии, в которых также будет участвовать Россия. При этом, в Вашингтоне назвали секретность вокруг наращивания арсенала Пекина "серьезной угрозой для стратегической стабильности".

Еще в прошлом году президент США Дональд Трамп говорил, чтобы обсуждал новое соглашение об ограничении ядерного вооружения с лидером России Владимиром Путиным. При этом он выражал надежду, что новое соглашение будет касаться и Китай. Таким образом, это будут новые договоренности между тремя главными ядерными державами мира. Однако Китай до сих пор отказывался принимать участие в таких переговорах, - пишет Reuters.

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«Мы думаем, учитывая тот факт, что ядерный арсенал Китая удвоится за следующие 10 лет, сейчас самое время провести трехстороннюю дискуссию», - сказал представитель США по вопросам ядерного разоружения Роберт Вуд в первый день конференции в Женеве, посвященной ликвидации ядерных арсеналов.

По его словам, Вашингтон обсудил потенциальные трехсторонние переговоры с Россией на прошлой неделе. При этом якобы удалось достичь «взаимопонимания» в необходимости приблизить их.

«Мы не можем позволить себе ждать», - сказал Вуд.

На вопрос о том, присоединится ли Пекин, он ответил, что надеется на помощь России и других стран в этом.

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«Надеемся, что со временем и благодаря влиянию других сторон кроме США, Китай сядет за стол переговоров. Мы считаем, что это было бы в интересах глобальной безопасности», - пояснил американский дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на прошлой неделе, что Россия примет участие в потенциальных трехсторонних переговорах. Но он добавил, что не будет "заставлять Китай" изменить свою нынешнюю позицию. Пекин ранее утверждал, что его арсенал на «низком уровне» потребностей национальной безопасности. И его нельзя сравнивать с запасами оружия России и США.