The Guardian: "Братская любовь" Беларуси и России подходит к концу?

В статье Николая Анищенко под названием «Братская любовь» Беларуси и России подходит к концу?», опубликованной на сайте газеты The Guardian, пишется о том, что скорость, с которой Кремль стал враждебным к своему соседу, Украине, заставил многих в Беларуси бояться агрессии России, или даже вторжения на свою территорию.

На протяжении всего своего 21-летнего правления президент Александр Лукашенко традиционно поддерживал тесные политические, экономические и военные связи с Россией. Однако, хотя обе страны «как братья», он также сохраняет Беларусь отдельным и автономным государством.

Очевидно, будучи обеспокоенным войной между поддерживаемыми Россией сепаратистами и национальной армией в Восточной Украине, Лукашенко теперь активизировал кампанию по укреплению связей его страны с Европой, отправляя послов в европейские столицы и принимая послов из ЕС и США.

Он также очень осторожно затронул тему влияния России: в апреле, президент выразил озабоченность по поводу роста количества пророссийских общественных организаций в Беларуси. Он предположил, что российские экстремистские группы были очень активны в его стране, и заявил, что «принял меры против них».

Проправительственный Центр стратегических и геополитических исследований поэтому выпустил блог, цель которого – отслеживание того, что они называют попытками некоторых частей российской элиты дестабилизировать Беларусь.

Линии разлома

Опасения также усугубились из-за ряда статей в российских СМИ.

Интернет-газета «Спутник и погром» недавно выразила мнение, что три из шести регионов Беларуси были на самом деле «получены в подарок от Советской России» - мнение, которое распространяли о Крыме до его аннексии. Утечка текста сообщения из переписки между российскими высокопоставленными чиновниками позволяет предположить, что веб-сайт находится под защитой Кремля.

Обозреватель российского сайта «Взгляд» также подлил масла в огонь, утверждая, что Лукашенко должен провести референдум о вступлении Беларуси в состав Российской Федерации этой осенью, в противном случае «[страна] в ее нынешнем виде будет устранена».

Вне риторики, аннексия Крыма Россией и ее причастность к восстаниям в восточной Украине выявили значительные трещины в отношениях между Беларусью и ее могущественным соседом.

Перед лицом пророссийского сепаратистского насилия в восточной Украине, Лукашенко громко заявлял, что страна не должна расколоться, и пообещал свою поддержку президенту Украины, Петру Порошенко, предложив ему «дружбу белорусского народа».

Президент также высказал завуалированную критику Путина: хотя очень осторожно, чтобы не упомянуть президента России напрямую, Лукашенко заявил на пресс-конференции в марте, что он больше не «последний диктатор Европы», что можно рассматривать, как намек на его восточного коллегу.

Он предупредил, что откуда бы ни исходила военная агрессия, страна будет защищать свою автономию: «Надо быть осторожным с Россией», сказал он.

Александр Милинкевич, председатель оппозиционной партии «Движение за свободу», заявляет, что суверенитет страны находится под чрезвычайной угрозой: «Путин целенаправленно пытается эксгумировать Советский Союз», сказал он.

«На данный момент у россиян нет абсолютно никаких причин для вторжения, но Россия, эксперт в фабрикациях, может легко создать их», добавил он.

«В правящих кругах созрела мысль о том, что мы потеряли много лет без серьезного сотрудничества с Европейским Союзом», говорит Милинкевич. «Но как только Беларусь выразит свое желание дружить с Европой, Россия начнет вести себя агрессивно – несомненно».

Он предполагает, что отдаление Лукашенко от Москвы может обеспечить возможный предлог для агрессии России.

«Имперская истерия»

Бывший основатель кампании «Говори правду» Владимир Некляев, - который был оппонентом Лукашенко на выборах 2010 года, - полагает, что не Путин угроза независимости Беларуси, а националистические силы, которые он разбудил своими действиями в Украине.

Он говорит, что влиятельная часть российского общества не считает Беларусь или Украину независимыми государствами, и что их взгляды быстро приобретают влияние в российской политической элите.

Беларусь может стать легкой мишенью для «имперской истерии» своего соседа, сказал он.

Юрий Царик, пророссийский и проправительственный белорусский политолог считает, что более вероятным предположением о будущих планах России было бы экономическое наступление на Минск – тактика, которую Москва использовала раньше.

В начале 2000-х годов Россия приостановила транспортировку газа в Беларусь, чтобы держать правительство Лукашенко в узде. В 2010 и 2011 году Кремль сократил поставки нефти со скидкой, что стимулировало производство бензина в Беларуси, и угрожал, что сделает это снова в 2013 году. В прошлом году, он заблокировал большую часть экспорта пищевых продуктов в Россию из Беларуси на сумму $ 4,5 млрд.

Белорусы опасаются, что они попали в безвыходную ситуацию: если Лукашенко выберет Москву, Беларусь может вернуться на свое место, как приграничная страна России, как это было при советской власти. Но если Лукашенко попытается диверсифицировать свою внешнюю политику и заведет новых друзей в Европе, возможно, что Кремль ответит агрессией – оба варианта представляют угрозу независимости Беларуси.