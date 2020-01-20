Британский премьер озвучил Путину условие для нормализации отношений Лондона и Москвы

Главе Кремля следует прекратить дестабилизирующую деятельность РФ.

Отношения между Россией и Великобританией могут улучшиться только после того, как Москва прекратит свою "дестабилизирующую деятельность".

Как сообщает DW, об этом заявил британский премьер Борис Джонсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 19 января в кулуарах конференции по Ливии в Берлине. О словах Джонсона проинформировала его пресс-секретарь.

"Премьер-министр сказал, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующие действия, которые несут угрозу Соединенному Королевству и его союзникам и подрывают безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - сообщила она журналистам.

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По ее словам, основными темами встречи двух политиков стали вопросы безопасности в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

Джонсон, отмечает его пресс-секретарь, также дал понять Путину, что линия Великобритании после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля в марте 2018 года остается прежней.

"Он ясно дал понять, что позиция Соединенного Королевства по Солсбери, где было безответственно использовано химическое оружие и произведена вопиющая попытка убить невинных людей на британской земле, останется неизменной", - подчеркнула представитель британского правительства.

По ее словам, Джонсон указал российскому лидеру, что подобные действия не должны повториться.

Как сообщал УНИАН, Путин "потерялся" перед церемонией фотографирования на конференции в Берлине.