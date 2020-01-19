Путин "потерялся" перед церемонией фотографирования на конференции в Берлине (видео)
С президентом РФ Владимиром Путиным сегодня произошел курьезный инцидент во время его пребывания на конференции по Ливии, которая проходит в Берлине.
Видео опубликовал в Твиттере журналист "Кремлевского пула" Дмитрий Смирнов.
На нем видно, как перед церемонией фотографирования лидеры стран обнаружили отсутствие Путина. Это, в частности, взволновало канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. На записи видно, как они пытаются понять, где именно находится российский президент. Спустя несколько секунд Путин присоединился к остальным лидерам и Меркель подсказала ему, где следует стать для совместного фото.
«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.
В другом видео Смирнов показал, как Меркель общается с Путиным на русском языке. В частности, канцлер спросила у президента РФ, действительно ли с ним по-русски говорит генсек ООН Антониу Гуттереш.
"Он с тобой говорит по-русски?", - уточнила Меркель.
"Чуть-чуть", - ответил ей Путин.
Меркель: Он с тобой говорит по-русски?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.
Путин: Чуть-чуть.
Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz