Путин "потерялся" перед церемонией фотографирования на конференции в Берлине (видео)

Также появилось видео, как канцлер ФРГ общается с президентом РФ на русском языке.

С президентом РФ Владимиром Путиным сегодня произошел курьезный инцидент во время его пребывания на конференции по Ливии, которая проходит в Берлине.

Видео опубликовал в Твиттере журналист "Кремлевского пула" Дмитрий Смирнов.

На нем видно, как перед церемонией фотографирования лидеры стран обнаружили отсутствие Путина. Это, в частности, взволновало канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. На записи видно, как они пытаются понять, где именно находится российский президент. Спустя несколько секунд Путин присоединился к остальным лидерам и Меркель подсказала ему, где следует стать для совместного фото.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.

В другом видео Смирнов показал, как Меркель общается с Путиным на русском языке. В частности, канцлер спросила у президента РФ, действительно ли с ним по-русски говорит генсек ООН Антониу Гуттереш.

"Он с тобой говорит по-русски?", - уточнила Меркель.

"Чуть-чуть", - ответил ей Путин.