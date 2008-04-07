Лидеры Молдавии и Приднестровья впервые за 7 лет договорились о встрече
22:46, 07 апреля 2008
Мир
974
Об этом сообщила пресс-служба В.Воронина
|Владимир Воронин
Президент Молдавии Владимир Воронин провел сегодня телефонный разговор с главой Приднестровья Игорем Смирновым. Как сообщили РБК в пресс-службе главы молдавского государства, в ходе телефонного разговора В.Воронин и И.Смирнов договорились о проведении двусторонней встречи для обсуждения вопросов развития и укрепления мер доверия между Кишиневом и Тирасполем. В.Воронин и И.Смирнов не встречались с 2001 г. Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 не ведутся с 2006 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter