Руководство Демократической партии Молдовы и олигарх Плахотнюк вылетели из страны — СМИ

По данным СМИ, страну, в частности, покинул глава Демпартии и олигарх Влад Плахотнюк.

Молдову покинули политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией.

Данные сервиса flightradar24 показывают, что один самолет Bombardier CRJ-200LR улетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а третий бизнес-джет - в Лондоне. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс.

По данным СМИ, страну, в частности, покинул глава Демпартии и олигарх Влад Плахотнюк.

Местные телеканалы также сообщили, что на пути в аэропорт Кишинева наблюдаются большие заторы.

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Ранее в правительстве Молдовы анонсировали расследование возможного вывода средств из страны главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипав полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.