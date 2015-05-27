Премьер Дании объявила о досрочных парламентских выборах

Заявление было сделано после того, как правительство повысило прогнозы по экономическому росту и пообещало миллиарды на социальные расходы, пишет Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

"Дания находится в лучшей форме, чем это было в 2011 году", - подчеркнула Торнинг-Шмидт во время пресс-конференции.

Она попросила датчан предоставить ей новый мандат для "продолжения реформ".

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В то же время, как отмечает издание, большинство опросов общественного мнения свидетельствуют, что Социал-демократическая партия, лидером которой является Торнинг-Шмидт, проиграет следующие выборы.

В частности, согласно результатам опроса газеты Berlingske, правящая коалиция получает 46,7%, в то время как ее оппоненты во главе с экс-премьером Дании Ларсом Лекке Расмуссеном - 53,3%.