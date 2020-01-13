Business Insider: Выход войск США из Ирака создаст возможности для России и ИГИЛ

Американский дипломат отметил, что Москва только и мечтает установить свое влияние в Багдаде.

Даже после того, как напряжение между США и Ираном ослабло, иракские чиновники, недовольные тем, что оказались в затруднительном положении между Вашингтоном и Тегераном, продвигают идею о выводе американских войск с территории своей страны.

Беспилотник США третьего января убил иранского генерала Кассема Сулеймани в Багдаде. Через два дня после того парламент Ирака принял необязательное к исполнению решение, которое призвало вывести американских военных. Решение, против которого выступили суннитские и курдские депутаты, возложило обязательство на иракское правительство подать формальный запрос. И 9 января премьер-министр Адиль Абдул-Махди обратился к США с требованием начать работу над планом о выводе сил, - пишет Business Insider.

В частности, он обратился к Госсекретарю США Майку Помпео с просьбой «прислать делегацию в Ирак для подготовки механизма по выполнению парламентской резолюции». Но США, кажется, отказываются идти.

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«Америка – это хорошая сила на Ближнем Востоке. Наше военное присутствие в Ираке нацелена на продолжение борьбы против ИГИЛ», - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Морган Отагус.

«На данный момент любые делегации в Ираке будут посвящены обсуждению улучшению нашего стратегического партнерства. Не вывод войск, а нашего правомерной, должной позиции на Ближнем Востоке», - добавил он.

По состоянию на 2019 год в Ираке базируется около 5 тысяч американских солдат, которые участвуют в международной операции против «Исламского государства». На протяжении второй половины прошлого года Вашингтон развернул на Ближнем Востоке дополнительные 14 тысяч военных. На фоне обострения напряженности в американо-иранских отношениях в конце 2019 и в первые дни 2020 года в регион прибыли дополнительные 5 тысяч солдат США, среди которых 3,5 тысячи из которых были бойцами 82-й десантной дивизии, которых отправили в Кувейт. Еще 2,2 тысячи были морскими пехотинцами.

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Издание пишет, что полный вывод войск США стал бы проблемой для миссии против «Исламского государства», а также для более широкой американской стратегической позиции. Такое мнение высказал Бретт МакГурк, который был специальный послом администраций Дональда Трампа и Барака Обамы в международной коалиции против ИГИЛ.

«Если мы полностью уйдем, ИГИЛ достаточно серьезно восстановится. Еще не так давно в Багдаде «Исламское государство» подрывало 50 бомб в машинах и на поясах самоубийц ежемесячно. И это просто разрывало общество на куски», - сказал американский эксперт.

Он также добавил, что полный выход создаст вакуум, который «главным образом» заполнит Иран.

«Наше присутствие в Ираке, мы там из-за ИГИЛ. Это наше законное основание. Но факт нашего пребывания там также помогает сбалансировать огромное и пагубное влияние Ирана», - добавил он.

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«Кроме того, следите за Россией, потому что я хорошо знаю русских. Они умирают, так хотят попасть в Ирак. И они предлагают продать системы С-400 иракцам», - добавил МакГурк.

Иракские политики сказали Wall Street Journal, что они согласились на переговоры о продаже С-400 только из-за беспокойства, что США выведут свою поддержку. Но никаких контрактов с Москвой еще не подписали. Выход из Ирака также еще больше подорвет американское присутствие в Сирии, где силы спецопераций США дают советы местным боевым отрядам в битве против «Исламского государства».