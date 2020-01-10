Associated Press: Президент Украины в непростом положении после падения самолета в Иране

Украинский лидер может показаться нерешительным, но он пока не позволил кризису перерасти в масштабный политический пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался зажатым между вихрем обвинений и схваткой возражений относительно причин падения украинского самолета в Иране на этой неделе. Сегодня он обратился к странам Запада с просьбой предоставить доказательства, которые бы подтвердили их заявления о том, что именно иранская ракета сбила пассажирский самолет, убив 176 человек на борту.

На первый взгляд, Зеленский казался несведущим на фоне жестких утверждений со всех сторон, - пишет Associated Press. Но с другой стороны он следует взвешенной стратегии контроля степени причиненного вреда. Украина хорошо знает, как авиакатастрофы могут вызвать шквал сплетен и дезинформации.

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Авиакатастрофа неподалеку от Тегерана была уже третьей за последние 20 лет, которая объединяет Украину с умышленным или неумышленным уничтожением гражданского самолета с помощью военной ракеты. В каждом случае выяснению правды мешали возражения, безосновательные утверждения и политическое позирование.

Издание пишет, что первый из этих случаев произошел 4 октября 2001 года, когда российский авиалайнер внезапно исчез над Черным морем, когда летел в Израиль с 78 людьми на борту. Катастрофа произошла через считанные недели после терактов 11 сентября в США. Поэтому многие сразу заподозрил, что эта катастрофа тоже связана с терроризмом. Через несколько дней чиновники США заявили, что самолет, вероятно, был случайно сбит украинской ракетой ПВО во время военных учений. Украина и Россия отрицали это. При этом, российский президент повторял отрицание украинского лидера, который в то время был его союзником.

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Инцидент, украинские возражения и ложные заявления стали большим унижением для Украины, которая уволила начальника противовоздушной обороны и заплатила более 15 миллионов долларов компенсации семьям жертв. Другая авиакатастрофа из списка отобрала больше жизней. Киев и Москва высовывали противоположные утверждения о том, кто ответственен за нее. Речь идет об уничтожении малазийского рейса H17 над Донбассом 17 июня 2014 года. Все 298 человек на борту лайнера погибли.

Следственная группа во главе с Нидерландами обнаружила, что самолет был сбит с оккупированной части Донбасса. А ракета была запущена с установки ПВО, которую Россия перебросила на украинскую территорию в день атаки. Москва и ее марионетки продолжают отрицать свою вину.

Авиакатастрофа в Иране на этой неделе произошла на фоне страхов о возможном начале войны между Вашингтоном и Тегераном после того, как американский беспилотник убил иранского генерала Кассема Сулеймани. На этот раз Зеленскому и Украине, вероятно, придется снова иметь дело с правительством страны, не менее упрямой, чем Россия. Хоть украинские следователи уже в Иране, они до сих пор не получили доступ к месту падения самолета. Тегеран обещает сотрудничество, но до сих пор отрицает все сообщения, что одна из его ракет сбила авиалайнер.

Авиакатастрофа в Иране - сложный случай для Зеленского, который занял свою должность менее чем 8 месяцев назад без какого-либо политического опыта. Его призывы предоставить доказательства, что самолет сбили, и избегание жестких заявлений могут быть связаны с нерешительностью новичка. Однако, пока что этот подход помог не позволить тлеющему кризису превратиться в полномасштабный пожар.