Atlantic Council: Еще не поздно избежать войны между США и Ираном

Если Тегеран и Вашингтон искренни в своих заявлениях о нежелании войны, им стоит прекратить обмениваться военными ударами.

После сегодняшней иранской ракетной атаки в Ираке успешная тактическая деэскалация будет возможна, только если намерением руководства Ирана не было усиление конфликта. А также чтобы в США администрация Дональда Трампа правильно поняла эти намерения.

По мнению директора Центра Рафика Харири и Программ Ближнего Востока Atlantic Council Уильяма Уэчслера, при отсутствии прямой связи между США и Ираном шансы возникновения недоразумения и рокового просчета остаются высокими.

"Главная красная линия США, а именно смерть очередного американца по иранскому приказу, кажется, не была нарушена во время ракетной атаки. Если это подтвердится, то очень вероятно, что так все и было задумано. И поэтому у администрации Трампа будет возможность проверить заявления Ирана о том, что он на самом деле не хочет дальнейшей эскалации", - считает эксперт.

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Чтобы пройти проверку, Тегерану нужно будет воздержаться от дальнейших военных действий против США или их союзников в любом театре хотя бы в течение периода наибольшего риска. Нельзя допустить ни прямых ударов, как сегодняшний, ни косвенных. Также Тегерану придется укрепить контроль над своими марионетками и собственными военными командирами, которые хотели бы нанести больший ущерб США. Если Иран докажет, что хочет и может выполнить эти действия, Вашингтон должен будет воздержаться от военного ответа на сегодняшний ракетный удар, а также воздержаться от риторики, которая может разжечь ситуацию.

"Если Вашингтон и Тегеран смогут пройти через этот момент без дальнейшей эскалации, тогда каждый из них сможет говорить о достижениях своей краткосрочной цели", - считает Уэчслер.

К примеру, США могли бы говорить, что убрали зловещего актера с помощью атаки дрона, и при этом не допустили начала войны. Более того, так они бы провели четкие границы для иранского поведения. С точки зрения Ирана, он полностью изменил свою позицию в Ираке и за очень короткий срок.

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Лишь несколько недель назад его влияние на страну быстро сокращалось: как на улицах среди шиитов, так и в правительственных коридорах. Но теперь после американской атаки против иранского генерала Тегеран занял хорошую позицию. Он может добиваться, чтобы иракское правительство выгнало американских военных с территории своей страны. Если США уйдут из Ирака, то им придется окончательно покинуть Сирию. А это те цели, которых добивался покойный генерал Сулеймани.

В свою очередь директор Иракской инициативы в Atlantic Council Аббас Кадхим подчеркивает что Иран, очевидно, выбрал Ирак как место, где он отомстит США. Поэтому получается, что иранское правительство надеется сражаться на территории соседа, а не на своей собственной. А еще он хочет делать это руками своих иракских марионеток, а не собственными силами.

"Давайте вспомним, что в Ираке нет военных баз США. Это иракские базы с иракскими и неиракскими силами. А потому правительство страны должно оценить истинное значение этой атаки. По-сути это атака против Ирака", - считает эксперт.

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Он замечает, что официально Багдад заявляет, что он не принимает участия в американо-иранском конфликте. Если так, тогда он обратится к Совету Безопасности ООН с просьбой о международной защите, если дойдет до эскалации. Нет никаких логических причин, чтобы Ирак оставался между двух огней.

"Как сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "Мир не может позволить себе очередную войну в Персидском заливе". Поэтому давайте надеяться, что все закончится на текущей фазе конфликта, поскольку, к счастью, ракетная атака не привела к потерям", - отметил Кадхим.