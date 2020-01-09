Наши действия пропорциональны убийству Сулеймани, они завершены – постпред Ирана при ООН

Иранский дипломат отметил, что Иран действовал на основании 51 статьи Устава ООН о праве на самооборону.

Месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани состоялась, Тегеран не будет предпринимать новых военных действий при отсутствии агрессии со стороны США.

Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в беседе с российским ТАСС.

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Так иранский постпред ответил на вопрос о реакции Тегерана на выступление президента США Дональда Трампа.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», - заявил Тахт-Раванчи.

Дипломат отметил, что Иран действовал на основании 51 статьи Устава ООН о праве на самооборону. В случае очередных военных действий со стороны США Тегерана снова ответит.

Напомним, в ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы в Ираке, которые используются американскими войсками. В частности, более десяти ракет были выпущены по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции по двум американским авиабазам в Ираке словами «все хорошо».