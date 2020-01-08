Генсек НАТО призвал Тегеран "воздержаться от дальнейшего насилия"

В ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы в Ираке, которые используются американскими войсками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил удар по военным базам США в Ираке и призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия.

Такое заявление он сделал в Twitter.

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"Я осуждаю иранские ракетные удары по силам США и коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия. Союзники продолжают консультации и сохраняют приверженность нашей тренировочной миссии в Ираке", - написал Столтенберг.

Напомним, в ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы в Ираке, которые используются американскими войсками. В частности, более десяти ракет были выпущены по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции по двум американским авиабазам в Ираке словами «все хорошо».