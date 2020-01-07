Российские наемники лечатся в связанной с Путиным клинике - СМИ

В клинике лечатся наемники «Вагнера», раненные в Ливии и Сирии.

Наемников из российской частной военной компании «Вагнер» лечат в петербургской клинике, которая, вероятно, связана с окружением президента России Владимира Путина.

Об этом рассказали сотрудники медучреждения и трое людей, которые знакомы с его работой, пишет Громадське со ссылкой на Reuters. Также одного из бойцов «Вагнера» корреспондент издания видел в стенах больницы.

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Отмечается, что лечатся в клинике наемники, раненные в Ливии и Сирии. Медучреждение принадлежит страховой фирме «Согаз». Гендиректором больницы является Владислав Баранов, которого Reuters называет деловым партнером дочери Путина Марии Воронцовой.

По словам одного из бывших бойцов «Вагнера», наемников там лечат минимум с 2016 года. Мать одного из них рассказала, что лечение было бесплатным, однако кто за него заплатил она не знает. Одна из услуг стоила $10 тыс., пишет Reuters.

Гендиректор Баранов с журналистами общаться отказался.