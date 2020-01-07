Германия и Словакия решили вывести свои войска из Ирака

В Минобороны Чехии решили иначе: чешские солдаты останутся в Ираке.

Германия и Словакия приняли решение о выведении своих войск из Ирака.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDnes, Германия сделает это по соображениям безопасности. Часть войск перебросят в Иорданию и Кувейт. Немецкое Минобороны сообщило о своих планах в понедельник ночью. В составе контингента НАТО в Ираке служат 120 немецких солдат.

В свою очередь Словакия готовится возвратить домой семерых своих солдат, работавших в Ираке в рамках учебной миссии НАТО. Этого требует спикер парламента и председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. Впрочем, премьер-министр Питер Пеллегрини заявил, что решение по этому поводу будет принято после консультаций с союзниками.

В Министерстве обороны Чехии заявили, что солдаты этой страны будут оставаться в Ираке. "Они находятся на базах, где принимаются соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности", - заявил директор департамента коммуникации Министерства обороны Ян Пейшек.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Сегодня стало известно, что парламент Ирана проголосовал за признание армии США и Пентагона террористическими организациями.