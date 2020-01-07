Парламент Ирана назвал армию США и Пентагон террористическими организациями

Документ принят единогласно 206 голосами в ответ на убийство генерала Сулеймани.

Парламент Ирана проголосовал за признание армии США и Пентагона террористическими организациями.

Как сообщает агентство Tasnim, документ единогласно поддержали 206 депутатов в ответ на убийство 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.

Также законодатели приняли решение увеличить на 200 миллионов евро финансирование сил специального назначения "Аль-Кудс", которым руководил погибший генерал, за счет Фонда национального развития.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке.

Военный советник Верховного лидера Ирана генерал-майор Хоссен Деган заявил, что реакция Тегерана на убийство армией США влиятельного генерала будет "наверняка военной".

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распространили совместное заявление, в котором призывают Иран отказаться от силовых акций.