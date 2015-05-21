Малайзия будет проводить операции по спасению мигрантов
09:40, 21 мая 2015Мир
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Малайзия будет проводить операции по поиску и спасению мигрантов в Андаманском море.
REUTERS
Об этом сообщил премьер-министр страны Наджиб Разак, передает Би-би-си. Также им будет предоставлена гуманитарная помощь, добавил малайзийский премьер.
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Накануне Малайзия и Индонезия согласились предоставить временное убежище мигрантам, среди которых беженцы из Бангладеш и Мьянмы.
До этого страны отказывались принимать у себя нелегальных мигрантов, разворачивая суда у своих территориальных вод.
Министры иностранных дел Малайзии и Индонезии находятся в Мьянме на переговорах по сложившемуся кризису. Около 7 тыс. человек все еще находятся в море.
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