Малайзия будет проводить операции по спасению мигрантов

Об этом сообщил премьер-министр страны Наджиб Разак, передает Би-би-си. Также им будет предоставлена гуманитарная помощь, добавил малайзийский премьер.

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Накануне Малайзия и Индонезия согласились предоставить временное убежище мигрантам, среди которых беженцы из Бангладеш и Мьянмы.

До этого страны отказывались принимать у себя нелегальных мигрантов, разворачивая суда у своих территориальных вод.

Министры иностранных дел Малайзии и Индонезии находятся в Мьянме на переговорах по сложившемуся кризису. Около 7 тыс. человек все еще находятся в море.