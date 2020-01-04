Хэштег о Третьей мировой "накрыл" сайт военного учета США

Selective Service или система выборочных служб – это независимое агентство правительства Соединенных Штатов, что поддерживает информацию о лицах, которые потенциально подлежат военному призыву.

Американский сайт военного учета Selective Service прекратил работать уже через несколько часов после заявления США о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом пишет CNN.

Читайте такжеВ США отрицают причастность к новым авиаударам в Ираке

Selective Service не выдержал лавину хэштэгов обеспокоенных американцев о Третьей мировой. Хэштег #WorldWarIII был одним из самых популярных трендов в Twitter в пятницу.

Иранские угрозы Соединенным Штатам после убийства Сулеймани вызвало среди пользователей сети страхи по поводу войны между странами и возможного нового призыва к армии США.

«Из-за распространения дезинформации наш веб-сайт сейчас испытывает большие объемы трафика. Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, авторизуйтесь позже. Сейчас мы работаем над решением этой проблемы», – говорится в сообщении исполнительной службы.

Справка УНИАН. Selective Service или система выборочных служб – это независимое агентство правительства Соединенных Штатов, что поддерживает информацию о лицах, которые потенциально подлежат военному призыву. Поэтому все мужчины возрастом с 18 до 25 лет должны зарегистрироваться на сайте, предоставляя всю нужную информацию о себе.