В Facebook и Twitter ликвидировали сеть фейковых протрамповских аккаунтов

Компания, которую связывают с фейковыми аккаунтами, распространяла сообщения в поддержку президента США Дональда Трампа через социальные сети Facebook и Twitter.

Социальные сети Facebook и Twitter закрыли сеть фальшивых аккаунтов, которые распространяли пропаганду в пользу президента США Дональда Трампа.

По информации издания The Verge, учетные записи "маскировались" под американцев, а лица в них были сгенерированы искусственным интеллектом, передает УП.

По данным администрации Facebook, фейковые аккаунты, у которых до 55 миллионов подписчиков, связаны с американской медиа-компанией BL, которая в свою очередь имеет связь с Epoch Media Group.

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Еще в августе NBC News сообщали, что Epoch распространяла сообщения в поддержку президента Трампа через социальные сети Facebook и Twitter.

Как известно, эта компания имеет тесные связи с китайским религиозным движением Фалуньгун, у которого проблемы с правительством Китая.

В Facebook отмечают, что поддельными учетными записями управляли представители США и Вьетнама.

Facebook удалил 610 аккаунтов, 89 страниц, 156 групп и 72 учетные записи в Instagram, которые были связаны с BL и Epoch. По данным соцсети, на рекламу фейковых аккаунтов потратили около 9,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook удалила 3,2 миллиарда поддельных записей в период с апреля по сентябрь этого года.