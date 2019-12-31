Посол Германии ответил Путину: СССР совместно с немцами принимал участие в грубом разделении Польши

Ранее президент России Владимир Путин попытался оправдать введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.

Посол Германии в Варшаве высказал позицию государства по поводу нападения СССР на Польшу в 1939 году.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Позиция федерального правительства Германии понятна: пакт Риббентропа-Молотова был подготовкой к преступной наступательной войне гитлеровской Германии против Польши. СССР совместно с немцами принимал участие в этом грубом разделении Польши”, – заявил Никель.

Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski. — Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) 30 грудня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент России Владимир Путин попытался оправдать введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию. Он также обвинил в антисемитизме посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ответил на скандальные высказывания Путина об истоках Второй мировой войны. Он заявил о том, что президент России Владимир Путин много раз сознательно лгал о Польше.

Напомним, 23 августа 1939 года Советский Союз и немецкий Третий Рейх заключили пакт о ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разделе Польши.

После этого, 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу с западной стороны, а 17 сентября 1939 году с востока в Польшу вторглись советские войска. Раздел Польши советские и немецкие войска отметили совместным парадом в Бресте.