Путин неоднократно пытался оболгать Польшу - премьер Моравецкий

Премьер Польши ответил на скандальные высказывания Путина об истоках Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно.

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Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении Моравецкого, размещенном на сайте Совета министров Польши. Так премьер ответил на недавние высказывания Путина об истоках Второй мировой войны.

"Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное с ее действиями. Давление вовсе не на исторической, а на современной геополитической арене", - отметил Моравецкий.

Премьер Польши напомнил, что в последнее время Москва претерпела ряд серьезных поражений.

В частности, "провалом закончилась попытка полностью подчинить себе Беларусь, Европейский союз в очередной раз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма, а переговоры в нормандском формате не только не привели к отмене санкций, но и прошли на фоне очередного обострения - на этот раз с американской стороны - которое значительно усложнит реализацию проекта "Северный поток-2".

Моравецкий напомнил и об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях на четыре года за применение допинга.

"Слова президента Путина я воспринимаю как попытку скрыть существующие проблемы. Российский лидер прекрасно знает, что его обвинения не имеют ничего общего с действительностью", - заявил премьер.

"Русский народ - самый пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких диктаторов в мировой истории - заслуживает правды. Искренне верю в то, что русский народ - это свободные люди, и они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать", - отметил он .

19 декабря Президент России Владимир Путин попытался оправдать введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию. Он также обвинил в антисемитизме посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского.