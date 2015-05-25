В России предлагают привлечь заключенных к строительству объектов ЧМ-2018

Привлекать осужденных смогут организации любых форм собственности. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) поддерживает инициативу, сообщает Коммерсант.

Поправки, подготовленные зампредом думского комитета по безопасности Александром Хинштейном, по сути, вводят в обиход новую форму трудоустройства заключенных: в частных компаниях, на производствах, которые находятся за несколько сотен километров от колоний, где отбывают наказания осужденные.

Читайте такжеРада может разрешить условно-досрочное освобождение пожизненно осужденных

Депутат предлагает позволить заключенным работать "в местах привлечения к труду в другой местности", но в пределах одного субъекта федерации.

Депутат видит широкое поле для внедрения этого опыта в жизнь. В частности, по его словам, государство сможет использовать труд заключенных в рамках строек объектов и инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ.

"Кроме того, они смогут трудиться в лесной промышленности или заниматься очисткой леса",— говорит господин Хинштейн.

Сейчас заключенные имеют право трудиться на производствах исключительно в пределах исправительных учреждений. Привлекать заключенных смогут предприятия любых организационно-правовых форм собственности.

Действие новой нормы распространяется на заключенных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, и на лиц, осужденных к принудительным работам.

По данным ФСИН на 2015 год, в 128 колониях-поселениях отбывают наказание 39 414 человек.