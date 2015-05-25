В России предлагают привлечь заключенных к строительству объектов ЧМ-2018
Депутат Госдумы Александр Хинштейн подготовил поправки к Уголовно-исполнительному кодексу РФ, которые позволят трудоустроить более 40 тыс. заключенных из колоний-поселений и осужденных к принудительным работам на предприятиях вдали от исправительных учреждений.
Привлекать осужденных смогут организации любых форм собственности. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) поддерживает инициативу, сообщает Коммерсант.
Поправки, подготовленные зампредом думского комитета по безопасности Александром Хинштейном, по сути, вводят в обиход новую форму трудоустройства заключенных: в частных компаниях, на производствах, которые находятся за несколько сотен километров от колоний, где отбывают наказания осужденные.
Читайте такжеРада может разрешить условно-досрочное освобождение пожизненно осужденных
Депутат предлагает позволить заключенным работать "в местах привлечения к труду в другой местности", но в пределах одного субъекта федерации.
Депутат видит широкое поле для внедрения этого опыта в жизнь. В частности, по его словам, государство сможет использовать труд заключенных в рамках строек объектов и инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ.
"Кроме того, они смогут трудиться в лесной промышленности или заниматься очисткой леса",— говорит господин Хинштейн.
Сейчас заключенные имеют право трудиться на производствах исключительно в пределах исправительных учреждений. Привлекать заключенных смогут предприятия любых организационно-правовых форм собственности.
Действие новой нормы распространяется на заключенных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, и на лиц, осужденных к принудительным работам.
По данным ФСИН на 2015 год, в 128 колониях-поселениях отбывают наказание 39 414 человек.