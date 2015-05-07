В России заключенные захватили колонию из-за бесчеловечного отношения администрации - правозащитники

Захват колонии произошел в знак протеста против постоянного избиения и бесчеловечного отношения со стороны администрации, передает ТСН со ссылкой на правозащитника портала «Гулаг.нет».

Сообщается, что заключенные подожгли жилые бараки и разгромили медчасть.

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По предварительной информации, колония находится под контролем заключенных, есть заложники среди персонала, а количество пострадавших в результате бунта – по меньшей мере 72 человека.

Однако Федеральная служба исполнения наказаний РФ информацию о бунте опровергает, объясняя это внутренним конфликтом между группами заключенных. По словам правоохранителей, ситуация под контролем, а колония оцеплена силовиками.

Напомним, в прошлом году сообщал УНИАН, узников российских тюрем могут отправить на уборку окрестностей Сочи после Зимней олимпиады, а также на строительство моста через Керченский пролив.