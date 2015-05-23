Пан Ги Мун призвал страны Юго-Восточной Азии спасать мигрантов
17:49, 23 мая 2015Мир
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал страны Юго-Восточной Азии делать больше для сохранения жизни мигрантов, которые отправляются в другие страны по морю, спасаясь от нищеты и преследований у себя дома.
REUTERS
В ходе визита во Вьетнам генсек ООН подчеркнул также, что правительства стране региона должны обратить внимание на гуманитарный кризис, заставляющий людей покидать свои дома, сообщает Русская служба ВВС.
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За последние две недели более трех с половиной тысяч мигрантов из Бангладеш и Мьянмы прибыли на лодках в Индонезию, Малайзию и Таиланд.
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