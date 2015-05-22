На президента Польши пытались напасть во время встречи с избирателями

21:33, 22 мая 2015
Мир
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Сегодня Бронислав Коморовский прибыл в Торунь в качестве кандидата на пост президента – в его планах была встреча с избирателями. 

REUTERS

Об этом сообщает Радио Польша.

В тот момент, когда Коморовский входил в здание торуньской ратуши, из толпы выбежал человек и, по словам одного из полицейских, «очень резко побежал по направлению к президенту». Находящийся рядом с Коморовским полицейский защитил его от возможного нападения.

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Полиция задержала виновника инцидента, на данный момент устанавливается, не произошло ли нарушения неприкосновенности полицейского.

Напомним, что 24 мая в Польше состоится второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий президент Польши Бронислав Коморовский и кандидат от оппозиции Анджей Дуда. Оба кандидата ведут предвыборную кампанию. Сегодня состоятся дебаты между кандидатами.

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