Коморовский надумал провести в Польше общенациональный референдум

15:32, 11 мая 2015
Мир
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Президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что с согласия Сената хочет провести общенациональный референдум, на который будет вынесено три важных вопроса.

УНІАН

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Оnet.pl.

"Результаты выборов заставили меня понять, что необходимы изменения в отношениях между гражданином и государством и укрепление механизмов, которые позволяют гражданам влиять на ход событий в Польше" - заявил Коморовский.

По его словам, высокий уровень поддержки Павла Кукиза, который в своей программе одну из основных ролей отводит референдумам, показал, какими высокими являются ожидания в этой сфере.

"Я собираюсь по согласию Сената провести всенародный референдум, на который будет вынесено три важных вопроса: одномандатных избирательных округов, изменений избирательного законодательства и ликвидации финансирования партий из госбюджета и налоговых вопросов" - заявил действующий президент Польши.

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В частности, в вопросе налогов Коморовский хочет спросить мнения граждан, относительно укрепления позиции плательщика.

Он также сообщил о передаче проекта изменений в конституцию, которые сделают возможным внедрение одномандатных избирательных округов.

Напомним, в воскресенье в Польше прошли президентские выборы, на которых, по данным экзит-полов, лидирует представитель оппозиции Анджей Дуда. По уточненной информации, он набирает 34,5% голосов, действующий президент имеет 33,1%. Второй тур выборов состоится 24 мая.

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