Коморовский надумал провести в Польше общенациональный референдум

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Оnet.pl.

"Результаты выборов заставили меня понять, что необходимы изменения в отношениях между гражданином и государством и укрепление механизмов, которые позволяют гражданам влиять на ход событий в Польше" - заявил Коморовский.

По его словам, высокий уровень поддержки Павла Кукиза, который в своей программе одну из основных ролей отводит референдумам, показал, какими высокими являются ожидания в этой сфере.

"Я собираюсь по согласию Сената провести всенародный референдум, на который будет вынесено три важных вопроса: одномандатных избирательных округов, изменений избирательного законодательства и ликвидации финансирования партий из госбюджета и налоговых вопросов" - заявил действующий президент Польши.

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В частности, в вопросе налогов Коморовский хочет спросить мнения граждан, относительно укрепления позиции плательщика.

Он также сообщил о передаче проекта изменений в конституцию, которые сделают возможным внедрение одномандатных избирательных округов.

Напомним, в воскресенье в Польше прошли президентские выборы, на которых, по данным экзит-полов, лидирует представитель оппозиции Анджей Дуда. По уточненной информации, он набирает 34,5% голосов, действующий президент имеет 33,1%. Второй тур выборов состоится 24 мая.