Впервые в истории закон о налоге на наследство принят в Таиланде

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специальное заявление парламентской пресс-службы.

Закон устанавливает налог 5% для наследников по закону и прямых потомков, и 10% — для наследников по завещанию на наследство, по стоимости превышающее 3 миллиона долларов, говорится в документе. Наследство, стоимость которого не превышает этой суммы, налогом не облагается.

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Новый закон вступит в силу через 180 дней после публикации его текста в Royal Gazette — официальном бюллетене, где обнародуются тексты новых законов.

Попытки ввести налог на наследство предпринимались всеми правительствами Таиланда в последние 20 лет. Однако, как правило, они заканчивались провалом законопроекта в парламенте. Противодействие прохождению закона оказывали богатые семейные кланы, имевшие влияние на депутатов или непосредственно представленные в парламенте депутатами — членами семьи.

В таиландском обществе существует огромный имущественный разрыв между богатыми семьями и семьями среднего класса, и еще больший — между богатыми и бедными. По данным Forbes, в Таиланде 50 богатейших семей владеют собственностью и активами на общую сумму 84 миллиарда долларов, что соответствует четверти объема ВВП страны.