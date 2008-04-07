Олимпийский огонь прибыл в Париж

В павильон для почетных гостей международного аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль для встречи Олимпийского огня прибыли сотрудники посольства Китая во Франции и представители французского спортивного мира. Затем эскорт из 40 мотоциклистов и 150 жандармов направился в сторону гостиницы «Меридьен» на столичном бульваре Гувьон-Сен-Сир, сообщает ИТАР-ТАСС . Вокруг отеля развернуты внушительные полицейские силы, а само авеню закрыто для движения.

Повышенными мерами безопасности будет отмечен весь сегодняшний насыщенный олимпийской символикой день французской столицы. Свой путь по Парижу эстафета, в которой будут участвовать 80 спортсменов, начнет у Эйфелевой башни. В последующие почти четыре с половиной часа она побывает на всех ключевых туристических рубежах города, включая Елисейские поля.

Завершится 28-километровый парижский маршрут на стадионе Шарлети, где расположена олимпийская штаб-квартира Франции.

Газета.ру