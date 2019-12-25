Количество незаконных пересечений границ ЕС существенно уменьшилось - Frontex

Показатель этого года почти в десять раз меньше, чем в 2015 году.

В 2019 году количество незаконных пересечений внешних границ Евросоюза по сравнению с прошлым годом сократится примерно на десять процентов.

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Как сообщает Deutsche Welle, об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил директор Агентства по охране внешних границ ЕС Frontex Фабрис Леггери.

По данным Frontex, на конец ноября было зафиксировано более 124 тыс. незаконных пересечений границ, в 2018 году эта цифра по итогам всего года составляла около 150 тысяч.

Показатель этого года почти в десять раз меньше, чем в 2015 году, когда были зарегистрированы рекордные 1,2 млн незаконных пересечений границ ЕС.

"Цифры пока ниже, однако миграционное давление на Европу остается огромным. Кроме того, работы нам добавляло большое количество мигрантов, которые приехали в ЕС за последние годы", - сказал Леггери.

Относительно много мигрантов передвигаются внутри Шенгенской зоны, добавил глава Frontex. Они подают запросы на получение убежища в нескольких странах, что противоречит правилам ЕС. Кроме того, не всех мигрантов регистрируют сразу по прибытии в Евросоюз. "Многие пользуются шансом и переезжает дальше в желаемую страну", - отметил Леггери. При этом Дублинские соглашения определяют, что за искателя убежища ответственна страна-член ЕС, на территории которой мигрант впервые оказался в Евросоюзе.

Основанное в 2004 году агентство Frontex со штаб-квартирой в Варшаве анализирует миграционные потоки и оказывает техническую и экспертную поддержку в охране границы странам, вдоль которых проходят внешние границы ЕС, в частности Италии и Греции. На данный момент идет формирование постоянного резерва Frontex, его численность к 2027 году должна составить 10 тысяч человек. Между тем наплыв нелегальных мигрантов в Евросоюз в последние годы уменьшается. По данным Frontex, в 2018 году было зафиксировано 150 114 незаконных пересечений границ ЕС, что на 27 процентов меньше, чем в 2017 году.