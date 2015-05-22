США направят в Черное море ракетный эсминец

В субботу, 23 мая в Черное море войдет ракетный эсминец ВМС США Ross (DDG 71).

Как говорят в штабе Шестого флота США, данное мероприятие ставит перед собой цель поддержать мир и стабильность в регионе, передает ZN.ua.

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Подчеркивается, что наличие эсминца в Черном море подтверждает приверженность Соединенных Штатов к укреплению союзнических связей и совместных оперативных возможностей НАТО. Капитан Ross (DDG 71) Тэд Горман говорит, что флот США намерен тесно сотрудничать со своими союзниками для повышения безопасности в черноморском регионе и поддержания боевой готовности.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Jason Dunham зашел в Балтийское море.