В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере

Ранее мэру предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия, предназначенного для военных.

Мэра мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсию Веласкеса застрелили на торжественном рождественском вечере.

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Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила газета El Sol de Mexico.

Мэр участвовал в праздничном вечере системы комплексного развития семьи. Но на праздник пришла группа вооруженных людей, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он скончался от полученных ранений. Также был убит его зять - работник налоговой службы города Хавьер Терреро.

По данным издания Infobae, ранее мэру предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия, предназначенного для военных. Обыски в его доме и домах нескольких его подчиненных прошли по делу о предполагаемом похищении 18 человек.

Родственники погибших считают, что расследование в отношении мэра привело к тому, что он оказался в опасности. Информация о нем могла попасть в руки злоумышленников от представителей правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в штате Чьяпас на юге Мексики местные жители учинили расправу над главой администрации муниципалитета Лас-Маргаритас Хорхе Эскандоном. Люди привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли по нескольким улицам, пока их не остановили сотрудники полиции.