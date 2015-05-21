Россия намерена удовлетворить все возможные запросы Ирака на поставки оружия - Лавров

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед беседой президента РФ Владимира Путина с премьером Ирака, сообщает ТАСС.

"Мы будем все возможные запросы максимально стараться удовлетворить, чтобы их обороноспособность и их способность изгонять со своей территории ИГИЛ ("Исламского государства") и прочих террористов была обеспечена", - сказал Лавров.

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"У нас с ними (Ираком) ВТС очень плотное и тесное", - отметил глава МИД РФ.

"Исламское государство" контролирует несколько провинций в Сирии и Ираке и ведет войну как против правительственных войск, так и против других формирований вооруженной оппозиции. На волне успехов летом прошлого года боевики объявили о создании "Исламского халифата" на занятых территориях.