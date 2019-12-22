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Макрон отказался от положенной ему законом президентской пенсии

14:20, 22 декабря 2019
Мир
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Эммануэль Макрон / REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заранее отказался от пенсии, которую он должен был получать после окончания срока пребывания на самой в государстве должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

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Отмечается, что соответствующее решение президент Франции принял на фоне широкомасштабных забастовок против запланированной пенсионной реформы, которые парализовали железную дорогу страны.

Выступая на пресс конференции в Кот-д'Ивуаре в субботу, Макрон призвал транспортные профсоюзы прекратить забастовку на период праздников из уважения "к семейной жизни" и к французскому народу, который "иногда расстается и желает воссоединиться во время праздника".

Макрон, в частности, заявил, что отказывается от президентской пенсии в размере 6220 евро в месяц, а также от своего будущего членства в конституционном совете Франции, на которое пожизненное право имеет каждый бывший президент Франции. За место в конституционном совете выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 13 500 евро.

Предыдущий президент Франсуа Олланд также отказался от этой льготы, но Макрон стал первым президентом, который отказался от своей пенсии.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря недовольные предложенными президентом Эммануэлем Макроном изменениями к пенсионной реформе представители разных профессий начали выходить на общенациональную забастовку.

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Теги: #Франция#Эммануэль Макрон