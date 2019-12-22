Макрон отказался от положенной ему законом президентской пенсии

Соответствующее решение президент Франции принял на фоне широкомасштабных забастовок против запланированного пенсионной реформы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заранее отказался от пенсии, которую он должен был получать после окончания срока пребывания на самой в государстве должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

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Отмечается, что соответствующее решение президент Франции принял на фоне широкомасштабных забастовок против запланированной пенсионной реформы, которые парализовали железную дорогу страны.

Выступая на пресс конференции в Кот-д'Ивуаре в субботу, Макрон призвал транспортные профсоюзы прекратить забастовку на период праздников из уважения "к семейной жизни" и к французскому народу, который "иногда расстается и желает воссоединиться во время праздника".

Макрон, в частности, заявил, что отказывается от президентской пенсии в размере 6220 евро в месяц, а также от своего будущего членства в конституционном совете Франции, на которое пожизненное право имеет каждый бывший президент Франции. За место в конституционном совете выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 13 500 евро.

Предыдущий президент Франсуа Олланд также отказался от этой льготы, но Макрон стал первым президентом, который отказался от своей пенсии.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря недовольные предложенными президентом Эммануэлем Макроном изменениями к пенсионной реформе представители разных профессий начали выходить на общенациональную забастовку.