В Беларуси снова протесты против интеграции с Россией (прямая трансляция)

Накануне акции некоторых активистов задержали. Милиция заявила, что протесты против интеграции с Россией на месте предварительного сбора митингующих опасны для детей.

В центре Минска 20 декабря в очередной раз собрались противники интеграции страны с Россией.

Об этом сообщает Радые Свабода.

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Накануне акции некоторых активистов задержали. Милиция заявила, что протесты против интеграции с Россией на месте предварительного сбора митингующих опасны для детей.

«Я был в свободной Варшаве, в Кракове, во Львове ... там происходили пикеты польских и украинских студентов в поддержку белорусов. Я только сегодня приехал, поэтому меня было трудно преследовать, отследить. Будем видеть, что сегодня будут делать», - рассказал один из участников акции протеста.

К акции присоединяются все больше участников, в том числе и политиков. По информации журналистов, после сбора на центральной площади протестующие двинутся мирной колонной по улицам столицы.

Как сообщал УНИАН, в Минске 8 декабря прошла акция протеста против "углубления интеграции" Беларуси и России. В акции под лозунгом "Нет аншлюсу" принимали участие несколько сотен человек. В этот же день президенты двух стран проводили многочасовую встречу в Сочи.

Вскоре милиция задержала организатора акций Павла Северинца и координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского.

Белорусская оппозиция ранее анонсировала новую акцию против интеграции с РФ на 20-21 декабря. После этого около двух десятков активистов вызывали повестками в милицию для составления протоколов за участие в предыдущих акциях.