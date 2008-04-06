Путин и Буш не договорились в Сочи о противоракетной обороне

Отношение России к планам США по размещению элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе принципиально не изменилось, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джорджем Бушем в Сочи.

"Не буду скрывать, что одним из самых трудных вопросов был и остается вопрос об американской ПРО в Европе", - сказал он.

Отметив, что дело "не в формулировках, не в дипломатических построениях фраз, а в существе проблемы", Путин заявил: "Хочу быть правильно понятым: в нашем принципиальном отношении к американским планам изменений не произошло".

США намерены разместить объекты своей системы ПРО в Восточной Европе: десять ракет-перехватчиков планируется разместить в Польше, а в Чехии - радары. Вашингтон мотивирует это ракетной угрозой со стороны Ирана. Россия выступает против развертывания третьего позиционного района ПРО США в Европе вблизи российских границ, которое расценивает как угрозу своей национальной безопасности.