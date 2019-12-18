Помпео заявил о готовности свидетельствовать в деле импичмента Трампа

Госсекретарь США имел в виду слушания, которые пройдут в Сенате - верхней палате американского парламента.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что готов дать свои показания по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил во время пресс-конференции американского внешнеполитического ведомства, сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Помпео также добавил, что готов будет предоставить необходимые документы, "если это будет целесообразным и этого потребует закон".

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Госсекретарь имел в виду слушания, которые пройдут в Сенате - верхней палате американского парламента. Они должны начаться в следующем году, если нижняя палата - Палата представителей - объявит президенту США импичмент. Соответствующее решение примут 18 декабря.

Демократы, которые и инициировали расследование по делу импичмента Трампа, обвиняли Помпео в том, что он запрещал свидетельствовать сотрудникам Государственного департамента, а также отказывался передавать в Конгресс необходимые для расследования документы.

Кроме того, во время слушаний выяснилось, что Помпео был в курсе так называемой теневой политики США в отношении Украины, которую курировал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Как сообщал УНИАН, юридический комитет Палаты представителей опубликовал отчет, который сопровождает дело об импичменте президента Дональда Трампа и содержит обоснование обвинений в его адрес в предательстве нации для собственной политической выгоды.

Палата представителей Конгресса США запланировал голосование по импичменту президента Дональда Трампа на 18 декабря.