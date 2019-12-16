Импичмент Трампа: в Палате представителей опубликовали юридическое обоснование обвинений

В отчете говорится, что Трамп "предал нацию, злоупотребляя своим высоким постом, чтобы привлечь иностранную силу к подрыву демократических выборов".

Юридический комитет Палаты представителей опубликовал в понедельник отчет, который сопровождает дело об импичменте президента Дональда Трампа и содержит обоснование обвинений в его адрес в предательстве нации для собственной политической выгоды.

Текст обоснования изложен на 658 страницах, сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

В отчете говорится, что Трамп "предал нацию, злоупотребляя своим высоким постом, чтобы привлечь иностранную силу к подрыву демократических выборов".

В документе обобщены доказательства по делу импичмента, собранные комитетом по разведке Палаты представителей, и сказано, что Трамп "продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту".

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Трамп столкнулся с двумя статьями импичмента: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Президента обвинили в давлении на Украину с целью расследования против его политического соперника Джо Байдена, с использованием военной помощи в качестве рычага влияния.

Палата представителей проголосует в среду по статьям импичмента, одобренными на прошлой неделе комитетом по судебным вопросам Палаты представителей.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования, дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно отстранить Трампа с поста. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей США (нижней палаты американского парламента) одобрил статьи импичмента президента Дональда Трампа. Теперь их вынесут на голосование всей нижней палаты.