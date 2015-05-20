В Париже после реставрации открывается часовня Сент-Шапель

В течение семи лет несколько тысяч стекол витражей, украшающих часовню, поочередно вынимались и очищались от пыли с целью придать ей тот вид, который она имела в Средние века, передает Би-би-си.

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Часовня Сент-Шапель была возведена Людовиком Святым в середине XIII века, она обладает наиболее полным ансамблем витражного искусства и считается одной из самых красивых готических церквей в мире.