В Париже после реставрации открывается часовня Сент-Шапель
12:40, 20 мая 2015Мир
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Одна из главных архитектурных достопримечательностей Парижа - средневековая готическая часовня Сент-Шапель - открывается для посетителей после длительной реставрации витражей.
Одна из главных архитектурных достопримечательностей Парижа открыта для посещений / vdohnovenie2.ru
В течение семи лет несколько тысяч стекол витражей, украшающих часовню, поочередно вынимались и очищались от пыли с целью придать ей тот вид, который она имела в Средние века, передает Би-би-си.
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Часовня Сент-Шапель была возведена Людовиком Святым в середине XIII века, она обладает наиболее полным ансамблем витражного искусства и считается одной из самых красивых готических церквей в мире.
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