Туринскую плащаницу впервые за 5 лет открыли для посещения

На этот раз на совсем короткое время - до 24 июня. Плащаницу держат в Туринском кафедральном соборе, сообщает "5 канал". Демонстрируют ее изредка из-за желания сохранить ткань, хотя вокруг подлинности реликвии до сих пор продолжаются споры.

Читайте такжеТуринскую плащаницу выставят на всеобщее обозрение впервые за пять летВ Святом престоле плащаницу называют мощным символом Христовых страданий. Но не настаивают на ее оригинальности.

Некоторые ученые Ватикана убеждают в подлинности реликвии, другие - это отрицают, ведь данные радиоуглеродного анализа говорят о подделке датированной XIII или XIV веком. Впрочем, объяснить, как изображение человека перенеслось на ткань - не могут.