Ведущая политическая еврейская организация США призвала Обаму предоставить Украине летальное оружие

Об этом сообщает "Евроазиатский еврейский конгресс".

В частности, общественные деятели настоятельно рекомендуют американскому руководству предоставить Украине "летальную оборонительную военную технику, которая позволит народу Украины лучше защитить себя".

Обращение начинается из утверждения: "трагическая реальность такова, что, несмотря на решительные дипломатические, экономические и другие усилия Соединенных Штатов и Европейского Союза, направленные на изменение политики Кремля, аннексия Крыма продолжается, дестабилизация в Восточной Украине сохраняется, украинцы продолжают становиться жертвами насилия, инспирированного, если не спровоцированного, Российской Федерацией".

Авторы письма припоминают американскому президенту его собственное высказывание: «В XXI веке мы не можем праздно наблюдать за тем, как границы Европы меняются под дулом пистолета». Обаму призывают активнее заняться «защитой прав Украины и других стран региона жить свободно от нежелательных внешних вмешательств, защищать свой суверенитет и независимость, самостоятельно выбирать своих друзей».

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Среди конкретных мер, которые общественные активисты призывают предпринять американского президента, помимо поставок оружия – предоставление дополнительной финансовой помощи Украине, а также усиление двухсторонних и многосторонних санкций в отношении России.

"Поступив таким образом, Вы будете иметь нашу полную поддержку и, полагаем, поддержку большинства американского народа, который не хочет продолжения такого угрожающего поведения по отношению к демократическому государству", утверждают авторы обращения.

Письмо к президенту США подписали руководители Американского еврейского комитета, Украинского конгрессового комитета Америки, Польского американского конгресса, Национального совета этонцев Америки, Литовской американской общины, Грузинской ассоциации в США, Коалиции венгров Америки, Ассоциации беларусов Америки, Армянской ассамблеи Америки, Чехословацкого национального совета Америки, Объединенного балтийского национального комитета Америки, Лиги словаков Америки, Совета литовцев Америки.