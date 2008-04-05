Буш прилетел в гости к Путину (фото)

Президент США Джордж БУШ прибыл в Сочи с двухдневным рабочим визитом.

Как передает Лента.ru, президента Соединенных Штатов Америки сопровождает делегация из 700 человек, включая госсекретаря Кондолиззу РАЙС, помощника президента по национальной безопасности Стивена ХЭДЛИ и посла США в РФ Уильяма БЕРНСА.

Президент России Владимир ПУТИН будет принимать североамериканского коллегу в своей сочинской резиденции "Бочаров Ручей". Российское информагентство подчеркивает, что там же осенью 2003 года останавливались отец нынешнего президента США Дж.БУШ-старший и его супруга Барбара во время частного визита в Сочи.

Сразу после прибытия в Сочи Дж.БУШ вместе с В.ПУТИНЫМ начнут осмотр олимпийских объектов, которые будут возведены в Сочи к Олимпиаде 2014 года. Затем в резиденции состоится обед двух президентов. На воскресенье у Буша запланирована встреча с избранным президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. О чем, кроме Олимпиады, Дж.БУШ, В.ПУТИН и Д.МЕДВЕДЕВ будут говорить в ходе визита президента США в Россию, пока не сообщается.