Генсек ООН выразил готовность приехать в КНДР

"Я готов приехать в Пхеньян, если мой визит будет полезным", - отметил Пан Ги Мун на шестой Конференции азиатских лидеров в Сеуле, сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Енхап". При этом он добавил, что визит состоится при тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон, в том числе Южной Кореи.

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Генсек напомнил, что в сентябре прошлого года после 15-летнего перерыва КНДР приняла участие в 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Пхеньян тогда представлял министр иностранных дел Ли Су Ен. Пан Ги Мун выразил надежду, что в этом году ему вновь удастся встретиться с главой внешнеполитического ведомства, "поскольку Северная Корея является членом ООН". При этом генсек отметил, что "политические и гуманитарные вопросы должны быть разделены".