Пожар на "Адмирале Кузнецове" произошел из-за неубранной кучи мусора – СМИ

По регламенту экипаж корабля должен был позаботиться об уборке мусора, но, видимо, не сделал этого.

Причиной пожара на российском тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» стало попадание сварочной окалины на кучу мусора. От нее огонь уже перекинулся на электрокабели.

Читайте такжеЧисло пострадавших в пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до 12 человекОб этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что окалина провалилась в трюм, и там попала не на чистый пол, а на кучу опилок и ветоши, которой рабочие вытирали растворители, разлитые во время ремонта на судне.

По действующему регламенту экипаж корабля прежде, чем дать разрешение на проведение пожароопасных работ, должен был позаботиться об уборке мусора, но, видимо, не сделал этого.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара погиб один военнослужащий. Еще один числится пропавшим без вести. 12 человек пострадали.