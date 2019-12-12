Пожар на "Адмирале Кузнецове": одного из пропавших без вести нашли мертвым

Ранее сообщалось, что от пожара на «Адмирале Кузнецове» пострадали 12 человек.

На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», где возник пожар, нашли тело погибшего.

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Об этом сообщает российский «Интерфакс», ссылаясь на источник. Отмечается, что в данный момент ведутся поиски еще двоих пропавших.

Ранее сообщалось, что от пожара на «Адмирале Кузнецове» пострадали 12 человек.

В пресс-службе Северного флота ВМФ РФ тем временем сообщили, что пострадали 10 военнослужащих, их направили в лечебные учреждения.

По данным АО «Центра судоремонта “Звездочка”», пожар на крейсере начался во время проведения огневых работ. Глава АО «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов подтвердил, что причиной возгорания на авианосце мог стать человеческий фактор во время сварочных работ. Площадь пожара составляла около 600 кв.м.