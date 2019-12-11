Трамп предостерег Кремль от вмешательства в следующие выборы США

Также президент США и Лавров говорили о ситуации в Украине.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео на встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым и предостерегли Кремль от любых попыток вмешательства в предстоящие президентские выборы в США, которые состоятся в 2020 году.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

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Отмечается, что президент и госсекретарь США повторили обвинения против России во вмешательстве в выборы 2016 года. Помпео на пресс-конференции рассказал, что предупредил Лаврова о неприемлемости вмешательства России в американские выборы и пригрозил ответными мерами, если Москва захочет его повторить.

Лавров, в свою очередь, эти обвинения отверг, назвав их безосновательными.

Стороны также обсудили меры по контролю над вооружениями, в том числе продление договора СНВ-III (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений) и ситуацию в Украине.

Американский лидер, в частности, призвал Россию к мирному урегулированию конфликта с Украиной, а Помпео после встречи рассказал, что напомнил Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

Как сообщал УНИАН, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй ранее заявил, что у ФБР нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года.