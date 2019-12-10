Спецслужбы Британии расследуют роль Кремля в утечке секретных документов – СМИ

Расследование утечки документов, которые опубликовали на сайте Reddit, позволит выяснить, стоят ли за этим связанные с российскими властями хакеры.

Британские спецслужбы расследуют возможную причастность связанных с Кремлем хакеров в утечке секретных документов о переговорах между Соединенным королевством и США. Об этом сообщает Sunday Times, передает Радио Свобода. Читайте такжеСША ввели санкции против членов российской хакерской группы Кабинет министров Британии призвал Центр правительственной связи определить источник утечки документов, которые лидер Лейбористской партии Джереми Корбин использовал как «доказательство», что консерваторы, которые сейчас являются правящей партией Великобритании, хотят включить Национальную систему здравоохранения к предстоящей торговой сделке с Вашингтоном. Издание отмечает, что расследование утечки документов, которые опубликовали на сайте Reddit, позволит выяснить, что за этим стоят связанные с российскими властями хакеры. Также расследуют вероятное участие «недовольных госслужащих».

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