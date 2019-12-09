В Новой Зеландии произошло извержение вулкана: около 20 пострадавших (фото)

Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Местонахождение еще ряда жителей неизвестно.

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии в результате извержения вулкана пострадали около 20 человек.

Об этом заявила представитель благотворительной организации St John New Zealand, которая занимается предоставлением медицинских услуг, сообщает nv.ua со ссылкой на DW.

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По ее словам, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

В свою очередь в полиции заявили, что в момент извержения на самом острове или в непосредственной близости от него находились менее 50 человек. Некоторых из них удалось перевезти на остров Северный, который находится приблизительно в 50 километрах. Местонахождение еще ряда жителей неизвестно.

На Уайт-Айленд уже вылетели минимум семь спасательных вертолетов. Центр экстренной помощи был сформирован в больнице города Факатане.

В последний раз вулкан извергался в 2016 году, однако тогда речь шла лишь о кратковременном выбросе пепла. Одно из наиболее серьезных извержений было зафиксировано в 2001 году.