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В Новой Зеландии произошло извержение вулкана: около 20 пострадавших (фото)

09:32, 09 декабря 2019
Мир
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Фото: Reuters

Об этом заявила представитель благотворительной организации St John New Zealand, которая занимается предоставлением медицинских услуг, сообщает nv.ua со ссылкой на DW.

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По ее словам, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Фото: Reuters

В свою очередь в полиции заявили, что в момент извержения на самом острове или в непосредственной близости от него находились менее 50 человек. Некоторых из них удалось перевезти на остров Северный, который находится приблизительно в 50 километрах. Местонахождение еще ряда жителей неизвестно.

На Уайт-Айленд уже вылетели минимум семь спасательных вертолетов. Центр экстренной помощи был сформирован в больнице города Факатане.

Фото: Reuters

В последний раз вулкан извергался в 2016 году, однако тогда речь шла лишь о кратковременном выбросе пепла. Одно из наиболее серьезных извержений было зафиксировано в 2001 году.

Фото: Reuters

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Теги: #Новая Зеландия#извержение вулкана