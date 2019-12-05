В Тихом океане обнаружили новый вулкан

Вулкан был обнаружен возле Японии, считается, что он извергался менее 3 миллионов лет назад.

Исследователи из Университета Тохоку обнаружили новый пятнистый вулкан в старейшей части Тихоокеанской плиты.

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Пятнистые (Petit-spot) вулканы — относительно новое явление на Земле. Это молодые маленькие вулканы, которые появляются вдоль трещин у основания тектонических плит. Об этом сообщает nv.ua.

По мере того, как тектонические плиты погружаются все глубже в верхнюю мантию Земли, возникают трещины там, где плита начинает изгибаться, вызывая извержения небольших вулканов. Первое обнаружение мелких вулканов было сделано в 2006 году близ Японского желоба, расположенного на северо-восток от Японии.

Образцы горных пород, взятые во время предыдущих исследований мелких вулканов, показывают, что магма вытекает непосредственно из астеносферы — верхней части мантии Земли, которая управляет движением тектонических плит. Изучение таких вулканов дает ученым лучшее понимание тектоники плит, типов существующих там пород и процесса таяния, который произошел ниже тектонических плит.

Вулкан был обнаружен в западной части Тихого океана, недалеко от острова Минамиторисима, самой восточной точке Японии, также известной как остров Маркус. Считается, что вулкан извергался менее 3 миллионов лет назад из-за субдукции Тихоокеанской плиты вглубь мантии Мариинского желоба.

Ранее считалось, что в этом районе были только подводные горы и острова, образовавшиеся 70-140 миллионов лет назад.

Исследовательская группа сначала подозревала присутствие небольшого вулкана после изучения данных, собранных береговой охраной Японии. Затем они проанализировали образцы горных пород, собранные Shnkai6500, пилотируемым подводным аппаратом, который может погружаться на глубину 6500 метров, где наблюдалось присутствие вулкана.

«Открытие этого нового вулкана предоставляет нам прекрасную возможность для дальнейшего изучения этого района и, как мы надеемся, откроет еще один маленький вулкан», — говорит профессор Наото Хирано из Центра исследований Северо-Восточной Азии.